Festival de Saint-Robert Duo Violon Violoncelle, Svetlin Roussev Aurélien Pascal Saint-Robert, jeudi 1 août 2024.

01 AOUT EGLISE DE SAINT-ROBERT 21H

Lauréat d’une Victoire de la musique en 2023, Aurélien Pascal suscite l’attention internationale pour sa virtuosité sans pareille et sa musicalité intuitive . A ses côtés, un autre virtuose, Svetlin Roussev, artiste charismatique d’une intensité remarquable et qui compte parmi les violonistes les plus demandés sur la scène musicale.

Bach Adagio Kodaly Duo opus 7 Paganini Caprice Haendel Passacaille 25 25 EUR.

Début : 2024-08-01 21:00:00

Eglise

Saint-Robert 19310 Corrèze Nouvelle-Aquitaine service.accueil@brive-tourisme.com

