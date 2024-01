Festival de Rocamadour Contes mystiques Gramat, jeudi 22 août 2024.

Enguerrand de Hys et Paul Beynet nous offre une suite de trois concerts de mélodies françaises, avec trois programmes variés !

Le premier s’articule autour du cycle peu connu des Contes mystiques, enregistré en disque pour le Label Rocamadour. Habituellement, un cycle de mélodies ou de lieder réunit 2 auteurs le poète et le compositeur. Pour Contes mystiques, il s’agit d’une collaboration entre un poète Stephan Bordèse (1847-1919) et pas moins de 12 compositeurs et compositrices, toutes et tous connus et reconnus compositeurs, pédagogues, directeurs de conservatoires ou d’institutions lyriques, organistes titulaires parisiens, chefs d’orchestre, chanteuses…

Ténor reconnu pour l’élégance de son chant et la sûreté de sa technique, Enguerrand de Hys est Révélation Classique Adami 2014, membre de la Nouvelle Troupe Favart de l’Opéra-Comique et est en résidence, avec le trio Ayònis, au Théâtre Impérial de Compiègne. Sa voix et sa musicalité lui permettent d’explorer un large répertoire de styles et d’époques. Il se produit dans les plus grands opéras européens.

Avec le soutien du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne

Distribution

Enguerrand de Hys ténor

Paul Beynet piano

Programme

Augusta Holmès (1847 1903) Ce que l’on entendit dans la nuit de Noël

Edmond Diet (1854 1924) Les premiers pas de Jésus

Théodore Dubois (1837 1924) Pourquoi les Oiseaux chantent

Gabriel Fauré (1845 1924) En Prière

Charles Lecocq (1832 1918) Berceuse des Anges

Charles Lenepveu (1840 1910) Les Fils de la Vierge

Henri Maréchal (1842 1924) La Rosée

Jules Massenet (1842 1912) La Neige

Emile Paladilhé (1844 1926) Premier Miracle de Jésus

Camille Saint-Saëns (1835 1921) Présage de la Croix

Pauline Viardot (1821 1910) Le Rêve de Jésus

Charles-Marie Widor (1844 1937) Non credo

Pauline Viardot (1821 1910) Divin sommeil !

Léon Boëlmann (1862 1897) Récit d’une jeune fille de Bethléem25 EUR.

Chapelle du Grand-Couvent

Gramat 46400 Lot Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 18:00:00

fin : 2024-08-22 19:00:00



