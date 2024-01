Festival de Rocamadour Azahar La Tempête Souillac, mercredi 21 août 2024.

« Mon écriture vocale tente de libérer la voix, dans le sens de retrouvailles avec son état primitif manifesté dans les musiques d’Afrique, dans le chant flamenco, dans certaines musiques d’Europe centrale. […] La voix détient à mon avis la clé de tout ce qui va se passer maintenant en musique, parce qu’elle accède à tous les stades du son, et c’est le son qui nous emmène dans une nouvelle aventure musicale. » (Maurice Ohana)

Ce programme met en miroir et entrelace la polyphonie médiévale de Machaut à la poésie des cantigas espagnoles, au siècle de Stravinsky et d’Ohana. Stravinsky a écrit sa messe après la découverte de celle de Machaut ; quant à Ohana, ses Cantigas de Santa Maria font référence à celles d’Alphonse le Sage et aux chant des processions… Il y a une liberté extraordinaire à prendre dans l’interprétation de la fameuse Messe de Machaut, et ce qui relie particulièrement entre elles les œuvres de ce programme, c’est leur formidable unicité, chacune à un moment donné de l’Histoire de la musique occidentale. Nulle autre oeuvre ne ressemble à celles-ci, pas même de leurs auteurs respectifs !

Distribution

La Tempête

Simon-Pierre Bestion

Programme

Igor Stravinsky (1882 1971) Messe

Guillaume de Machaut (c. 1300 1377) Messe de Notre Dame

Alfonso X El Sabio (1221 1284) Cantigas de Santa Maria

Maurice Ohana (1913 1992) Cantigas40 EUR.

Abbatiale Sainte Marie

