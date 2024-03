Festival de photographies en Cornouaille Salle Vire-court Gouesnach, samedi 20 juillet 2024.

Festival de photographies en Cornouaille Salle Vire-court Gouesnach Finistère

Cette 3ème manifestation est organisée sur deux journées par l’association Les photographes de Gouesnac’h .

Aucun thème ne sera exigé, aucun niveau photographique. L’exposition est une rencontre entre photographes amateurs et professionnels. Le but est de montrer ses œuvres et de se faire plaisir.

Les bulletins d’inscription sont à faire parvenir à l’association avant le 1er juillet 2024.

La participation est gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-20 12:00:00

fin : 2024-07-20 19:00:00

Salle Vire-court Hent Réuniou

Gouesnach 29950 Finistère Bretagne gouesnach.photos@orange.fr

