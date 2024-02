Festival de Pâques concert de clôture Colmar, mercredi 3 avril 2024.

Musique vocale grand choeur et solistes lyriques

RÉVISONS NOS CLASSIQUES !

OPÉRA STUDIO OPÉRA NATIONAL DU RHIN

SANDRINE ABELLO

Musique vocale et opéra

Artistes de l’Opéra Studio Opéra national du Rhin

Chœur académique d’Alsace et élèves du collège V. Hugo et du lycée C. Sée de Colmar 140 choristes

Sandrine Abello direction

Ana Escudero soprano Camille Bauer mezzo-soprano Bernadette Johns mezzo-soprano -Jean Miannay ténor Bruno Khouri baryton-basse -Michal Karski baryton-basse Hugo Mathieu piano Annalisa Orlando piano

VERDI La Traviata Brindisi

WEILL Youkali

JOPLIN Treemonisha « We’re goin’ around »

ROSENTHAL La Poule noire choeur des Locataires

OFFENBACH Les brigands « J’entends un bruit de bottes »

PURCELL King Arthur choeur du peuple du froid

GLÜCK Orphée et Eurydice « Ah! Dans ce bois tranquille et sombre »

VERDI Le Trouvère choeur des Bohémiens EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-03 20:00:00

fin : 2024-04-03

3 Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est lesmusicales@orange.fr

