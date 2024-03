Festival de Musique Romantique de Salviac Salviac, mardi 30 juillet 2024.

Pour sa 11ème édition, le Festival de Musique Romantique de Salviac vous propose de merveilleuses mélodies romantiques.

Plusieurs orchestres sauront vous ravir en vous interprétant des œuvres des plus grands compositeurs de l’époque romantique.

– Mardi 30 juillet 2024 à 20h30

Quatuor Séléné quatuor à cordes Instrumentistes de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse Œuvres de Mendelssohn, Borodine…

– Jeudi 1er août 2024 à 20h30

Trio Architecture et Musique (2 flûtes et harpe) Œuvres de Berlioz, Bizet, Fauré, Massenet, Bellini…etc.

Concert suivi d’une dégustation vin et foie gras, offerte par la Maison Martegoute

– Samedi 3 août 2024 à 18h

Piano à quatre mains Paolo Rigutto et Audrey Lonca-Alberto Œuvres de Respighi, Puccini, Liszt, Tchaïkovski.

Concert suivi d’un repas organisé par l’association place Marie Sudres 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30

fin : 2024-08-03

Eglise St Jacques le Majeur

Salviac 46340 Lot Occitanie c.benazeraf-morin@orange.fr

L’événement Festival de Musique Romantique de Salviac Salviac a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Cazals-Salviac