Festival de musique Quatuor en Vendômois Vendôme, mardi 23 juillet 2024.

Festival de musique Quatuor en Vendômois Vendôme Loir-et-Cher

Comme chaque été, de jeunes artistes venus des quatre coins de France et d’Europe viendront se perfectionner auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités.

Cette année, le festival élargit son horizon en accueillant un chœur d’enfants et un orchestre de jeunes. Le Sirba Octet ouvrira les festivités avec « Tsuzamen! » à la Chapelle Saint Jacques, suivi du Voce orchestra dirigé par Benoît Fromanger au château de Rochambeau. François Dumont interprétera Chopin à la Chapelle Saint Jacques, tandis que le Trio Chausson et Rémi Delangle se produiront également. Des moments musicaux matinaux et des découvertes patrimoniales sont prévus, ainsi qu’une déambulation musicale et sportive inspirée des Jeux Olympiques dans les rues de Vendôme, et une clôture festive à Villiers-sur-Loir en compagnie des jeunes musiciens de l’académie. .

Début : 2024-07-23

fin : 2024-07-28

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@quatuorvoce.com

