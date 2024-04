Festival de musique Notre-Dame-de-Vie Chapelle Notre-Dame-de-Vie Mougins, lundi 8 juillet 2024.

Festival de musique Notre-Dame-de-Vie 8 – 11 juillet Chapelle Notre-Dame-de-Vie Tarif plain : 37€ / tarif réduit : 27€ / Pass 4 concerts : 120€ – Parking et navette gratuits.

Début : 2024-07-08T21:00:00+02:00 – 2024-07-08T23:00:00+02:00

Fin : 2024-07-11T21:00:00+02:00 – 2024-07-11T23:00:00+02:00

Nous sommes heureux de vous annoncer la programmation de l’édition 2024 du Festival de musique Notre-Dame-de-Vie !

Nous vous donnons rendez-vous du 08 au 11 juillet pour 4 soirées exceptionnelles, avec Kit Armstrong , le Quatuor Hanson , Gérard Caussé , le Trio Zeliha , Renaud Capuçon , Le Consort et Adèle Charvet.

Pour cette 11e édition la programmation a été confiée à Beau Soir Productions, professionnels passionnés de musique classique, dont la volonté est de soutenir, accompagner et développer la carrière des jeunes talents, qui seront les grands solistes de demain.

Un nouvel élan pour notre festival. Avec toujours ce souhait de promouvoir la musique classique auprès de tous les publics.

Ouverture de la billetterie le 22 avril à 10h !

Tarifs et points de vente

37 €/27 € (réduit : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de – de 12 ans, sur présentation d’un justificatif)

Pass pour quatre concerts : 120 €

Points de vente : mougins.fr – Scène 55 (55, chemin de Faissole – 06250 Mougins)

Sur place le soir des concerts (dans la limite des places disponibles)

Adresse des concerts :

Chapelle Notre-Dame-de-Vie – Chemin de la Chapelle – 06250 Mougins

Parking gratuit conseillé :

Parking École Les Cabrières (chemin de Campane)

Navettes gratuites entre le parking École Les Cabrières et la Chapelle Notre-Dame-de-Vie :

Départ première navette à 19h et dernière navette à 20h30.

Vous serez avertis par mail en cas de changement du lieu de départ des navettes.

LES CONCERTS COMMENCERONT IMPÉRATIVEMENT À 21H, LES RETARDATAIRES NE POURRONT ACCÉDER À LEUR PLACE QU’À L’ENTRACTE.

REPLI À SCÈNE 55 EN CAS DE PLUIE (VOUS SEREZ AVERTIS PAR SMS).

Chapelle Notre-Dame-de-Vie 501-869 Chemin de la Chapelle, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur Jouxtant Le Mas Notre-Dame de Vie, résidence du Maître Picasso, la chapelle Notre-Dame de Vie offre calme et sérénité. Lieux d'événement.