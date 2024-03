Festival de l’oiseau et de la nature Les folies du bois Ault, samedi 20 avril 2024.

Festival de l’oiseau et de la nature Les folies du bois Ault Somme

La flore des bois n’est pas la plus précoce de l’année à éclore, mais quand elle sort c’est l’explosion ; anémones, ail des ours, jonquilles, stellaires, jacinthes, se suivent et se mélangent dans un patchwork boisé d’un bout de forêt primaire.

Une balade dans les sentes du bois et de la flore avec les utilisations et histoires les plus diverses.

4 Km 55 5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Les folies du bois Ault a été mis à jour le 2024-03-22 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS