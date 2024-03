Festival de l’oiseau et de la nature Initiation au light painting dans un atelier, photos de fleurs et natures mortes Ault, dimanche 21 avril 2024.

Festival de l’oiseau et de la nature Initiation au light painting dans un atelier, photos de fleurs et natures mortes Ault Somme

Vous aimez les fleurs et les belles images alors venez vous initier au light painting ou l’art de peindre avec la lumière. C’est ce que vous découvrirez en compagnie de Loïc Jugue artiste, photographe spécialiste du light painting.

Le light painting est une technique photographique créative, qui permet de maîtriser parfaitement la lumière avec de petites lampes. Une approche fascinante et ludique de la photographie qui permet de faire des œuvres uniques (deux photos d’une même chose ne seront jamais pareilles). Cette technique, proche du clair-obscur, permet de révéler la matière et d’explorer différents sujets fleurs, fruits, natures mortes, etc, d’une façon très créative.

Ce stage se fera dans l’atelier de l’artiste avec son matériel Canon 5 Ds (50 millions de pixels.) + éclairage et studio

Cette initiation s’adresse à des personnes ayant une bonne pratique de la photographie.

C’est une occasion unique d’apprendre le light painting en compagnie d’un artiste spécialisé dans cette technique.

A partir de 15 ans

Prévoir Prévoir des bottes ou chaussures et votre appareil photo 5050 50 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 14:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

