Festival de l’oiseau et de la nature Initiation à la photo de flore au Bois-Joli Ault, samedi 20 avril 2024.

Festival de l’oiseau et de la nature Initiation à la photo de flore au Bois-Joli Ault Somme

Venez vous initier à la photographie nature en compagnie de Loïc JUGUE, photographe, artiste et spécialiste des plantes. Fondateur de l’un des plus grands sites internet français sur les plantes sauvages et la nature, il anime de nombreux stages photos en particulier pour Nature & Découvertes.

Loïc vous ouvrira les portes d’un lieu unique et préservé, le Bois Joli à Ault, qu’il vous fera découvrir. Ce petit bois magique abrite de très nombreuses espèces de plantes et de fleurs jonquille, jacinthe, ail des ours, compagnon rouge, primevère, sceau de Salomon ou orchidées sauvages telles que la listère à feuilles ovales ou l’orchis pourpre… On y trouve également de nombreuses espèces d’arbres dont certaines sont remarquables hêtre, chêne, peuplier grisard, noyer, houx, buis…

Un endroit parfait et privé, idéal pour s’entraîner à photographier la nature.

Ce stage n’est pas un stage technique. Il s’agit d’une initiation grand public qui s’adresse à des personnes connaissant leur appareil et ses réglages. Loïc vous rappellera les bases techniques ainsi que de nombreuses astuces pour réussir vos photos. Les images prises seront analysées au retour.

1 Km A partir de 12 ans

Prévoir Prévoir des bottes ou chaussures et votre appareil photo 4040 40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Ault 80460 Somme Hauts-de-France contact@festival-oiseau-naturel.com

L’événement Festival de l’oiseau et de la nature Initiation à la photo de flore au Bois-Joli Ault a été mis à jour le 2024-03-22 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS