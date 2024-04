Festival de l’Education Interculturelle à Vervins dans l’Aisne Collège Condorcet Vervins, mardi 16 avril 2024.

Festival de l’Education Interculturelle à Vervins dans l’Aisne Rencontre entre Robert FOPA et les élèves du collège Mardi 16 avril, 10h30 Collège Condorcet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T10:30:00+02:00 – 2024-04-16T12:30:00+02:00

Robert Fopa éducateur de rue à Paris a passé sa vie en France à s’occuper des jeunes pour qu’ils retrouvent leurs racines tout en s’intégrant dans la société française, la lutte contre le racisme étant son cheval de multiples batailles qu’il a mené depuis son départ de son Cameroun de naissance. Il connaît les jeunes et sait leur parler, sait les accompagner dans cette réflexion importante sur la société actuelle.

Dans le cadre de la lutte contre le racisme et les discriminations, Robert Fopa, témoin de Paroles d’Hommes et de Femmes, vient narrer son parcours de vie. La rencontre interactive de deux heures permet aux jeunes de mieux appréhender les parcours migratoires, de développer une ouverture culturelle et d’engager des discussions sur la lutte contre le racisme dans le cadre des festivals Dilcrah.

Collège Condorcet Vervins Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France