Moras-en-Valloire Drôme Moras-en-Valloire Inauguration générale du Festival le samedi 28 Mai à 11h à la maison Quarrée de Moras en Valloire. A cette occasion, Françoise Roueff présentera son œuvre “Mots de zouaves ” lors du vernissage de son exposition. artmatdrome@gmail.com +33 6 00 00 00 00 https://armatdrome.wixsite.com/lesite maison Quarrée 68 Rue Maurice Savin Moras-en-Valloire

