Festival de la Luzège Marius, Fanny et César Tulle, jeudi 1 août 2024.

Festival de la Luzège Marius, Fanny et César Tulle Corrèze

Cette année, la mise en scène est signée Maxime Bonnand, l’un des fidèles comédiens du festival et metteur en scène de nos 2 cabarets, lui-même originaire de Provence. Marius est le fil de César, patron du bar de la Marine, sur le Vieux Port de Marseille. Marius a deux amours Fanny, la petite vendeuse de coquillage qu’il côtoie depuis son enfance, et l’amour du large, l’appel de la mer, la folie de l’ailleurs. Ce spectacle, c’est leur histoire. Leur amour chahuté par les flots des longues années, des choix, des regrets et des épreuves. Mais c’est aussi l’histoire de tous les personnages qui croisent leur destinée, comme César, le père dont l’amour s’exprime souvent pas les cris, ou encore Honorine, la mère de Fanny terrifiée par la pression du « qu’en dira-t-on ». C’est enfin et surtout le Sud, la mer, l’amitié, la famille et toujours l’amour. .

Début : 2024-08-01 19:00:00

fin : 2024-08-01

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine laluzege@gmail.com

