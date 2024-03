Festival de la Bière Salle Polyvalente Les Fins, samedi 20 avril 2024.

Festival de la Bière Salle Polyvalente Les Fins Doubs

Rendez vous au Festival de la Bière. Dès 19h15, profitez de la happy hour avec les 2T et des bières blondes à 1€. Les Greasy Lumberjacks enchaîneront avec du Rock And Soul, suivis par le rock celtique de Sang d’Ancre et l’énergie du Fin’s Band. Let Dzur vous fera danser jusqu’à la fin. Cinq variétés de bières seront servies en bocks de 50 cl et 1 litre. Deux repas sur réservation et des sandwichs seront disponibles. Réservez vos billets en ligne pour une soirée inoubliable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:15:00

fin : 2024-04-21 02:00:00

Salle Polyvalente 4 Rue du Calvaire

Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté presidence@umlesfins.com

L’événement Festival de la Bière Les Fins a été mis à jour le 2024-03-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER