Festival de la bière artisanale Le Barp, jeudi 16 mai 2024.

Festival de la bière artisanale Le Barp Gironde

TROQUET VAGABOND

La guinguette la plus étonnante de Nouvelle-Aquitaine revient pour la deuxième année consécutive au Barp, place du Val de l’Eyre !

Du 16 au 18 mai, retrouvez le Troquet Vagabond et son fameux « plus petit festival de la bière artisanale ambulant du MONDE ».

VENDREDI 17 MAI – 18h-02h 20h Lirah en concert (musique brésilienne)

Entre compositions originales et réinterprétations de musique brésilienne et mondiale, dans une ambiance bien rythmée, Livia et Ramon formant le duo Lirah vont nous offrir un concert chaleureux.

22h30 LOTO BINGO GALAXY / YOLO DE NAVARRE

Yolo de Navarre, accompagné de son fidèle compagnon Beuss l’Ancien, nous réservent 3h de mix + concert, une formule magique qu’ils connaissent par cœur.

SAMEDI 18 MAI – 18h-02h 21h30 Karaoké Géant

Place aux artistes amateurs, mais également à la grande fête.

Venez danser et chanter au Troquet .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 18:00:00

fin : 2024-05-18 02:00:00

Place du Val de l’Eyre

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

L’événement Festival de la bière artisanale Le Barp a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Val de l’Eyre