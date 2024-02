FESTIVAL DE FEUX D’ARTIFICE HIPPODROME D’ENGHIEN/SOISY Soisy Sous Montmorency, samedi 7 septembre 2024.

FESTIVAL PYROTECHNIQUE Les couleurs du Val-d’Oise :Dreams Stars Evènements organisera la 16ème édition du Festival de Feux d’Artifice les Couleurs du Val d’Oise le Samedi 7 septembre 2024 à l’Hippodrome d’Enghien-Soisy de 19h00 à 23h15.Seront présentés 4 feux spectaculaires, s’appuyant sur des musiques emblématiques de l’univers bouillonnant de la Dance Electro ainsi qu’une chorégraphie inédite de drones lumineux.PROGRAMME* :- 19h00- 21h00 > live DJ SET Vers 21h15 > Spectacles Pyro-Mélodiques :• Allemagne • Espagne- Intermède > Spectacle de Drones Lumineux – Drones3X• Angleterre • France- Vers 23h00 > Vote du public avec remise du prix 2024 Vers 23h15 > Fin du spectacle* Le programme et les horaires sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications.L’installation :* Espace Pelouse de 4000 places, placement libre gratuité, pour les de 6ans ;* Espace Chaises de 2 500 places assises, placement libre ; * Espace Tribunes de 1 500 places assises, placement libre.Veuillez noter que :Boissons et alimentation ne sont pas acceptées à l’entrée. Pour votre sécurité, les chaises, fauteuils et bancs pliants ou tout autre objet pouvant présenter un danger seront strictement interdits dans l’hippodrome.

Tarif : 12.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-09-07 à 19:00

Réservez votre billet ici

HIPPODROME D’ENGHIEN/SOISY PLACE ANDRE FOULON 95230 Soisy Sous Montmorency 95