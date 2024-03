Festival de cerfs-volants Ouistreham, dimanche 2 juin 2024.

Festival de cerfs-volants Ouistreham Calvados

Attendez-vous à être accueilli par des dizaines de cerfs-volants qui danseront dans le ciel, petits et grands confondus. C’est une véritable fête du vent qui s’annonce, symbolisant la paix et la liberté.

En lien avec l’association Cerf-volant folie.

Attendez-vous à être accueilli par des dizaines de cerfs-volants qui danseront dans le ciel, petits et grands confondus. C’est une véritable fête du vent qui s’annonce, symbolisant la paix et la liberté.

En lien avec l’association Cerf-volant folie. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Plage

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

L’événement Festival de cerfs-volants Ouistreham a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Caen la Mer