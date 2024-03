Festival de cerfs-volants La Couronne Martigues, vendredi 19 avril 2024.

Festival de cerfs-volants La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Trois jours de fête sur la plage du Verdon pour ce grand week-end.

Vous avez rendez vous avec une trentaine de cerfs-volistes internationaux. Une dizaine de pays seront représentés. Plusieurs régions de France seront également présentes.Enfants

Ils proposeront gratuitement des démonstrations de pilotables, de grosses structures, de cerfs-volants traditionnels et prodigueront leurs conseils pour aider les plus jeunes à la pratique du vol.

Initiation au gonflage de voile de traction, au lancer de boomerang, démonstration d’aéromodélisme, jardin du vent, lâchers de bonbons et vente de cerfs-volants.



Les démonstrations au centre de la plage, dans un espace clos, par mesure de sécurité. La beauté du cerf-volant ou le désir d’aller à la rencontre des cerfs-volistes ne doit pas vous faire oublier qu’ils peuvent représenter un danger. Monofils, grosses structures, cerfs-volants traditionnels, tous rivalisent d’originalité et illuminent le ciel de leurs couleurs. Vous pourrez sans problème les admirer d’un peu plus loin.



– Le jardin du vent vous pouvez vous y promener et admirer l’inventivité et la créativité de leur metteur en scène.

– Les lâchers de bonbons ils sont programmés en fonction de l’aérologie et réservés aux plus jeunes enfants.



– L’espace public un espace est spécialement réservé au public qui souhaite s’essayer à la pratique du cerf-volant.



Le Festival de cerfs-volants est organisé par l’association Coup de Vent, en partenariat avec la Ville de Martigues, la Région PACA, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, l’Association pour l’Animation des Centres Sociaux et des Maisons de quartier et Radio Maritima.



Entrée et parking gratuit. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 10:00:00

fin : 2024-04-21 18:00:00

La Couronne Chemin de la Douane

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@martigues-tourisme.com

L’événement Festival de cerfs-volants Martigues a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme de Martigues