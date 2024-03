Festival de Buguélès Penvénan, vendredi 9 août 2024.

Festival de Buguélès Penvénan Côtes-d’Armor

Fidèle à sa réputation, le Festival de Buguélès promet une 11ème édition retentissante.

Au programme de cette nouvelle édition les Négresses Verts reformée en 2015, le groupe alternatif mythique derrières Zobi la Moiche, Sous le soleil ou Voilà l’été. Le trio de pop/rap 47 Ter, connu notamment pour son titre On avait dit. La P’tite Fumée, groupe incontournable de la scène livre française qui s’emploie à contaminer de leurs énergies positives tous les festivals se trouvant sur leur passage. Les Ramoneurs des Menhirs est un groupe de rock celtique, mélange entre la musique traditionnelle bretonne et le punk, leurs tubes les plus connus Menez Daou ou encore la Blanche Hermine. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-10

Buguélès

Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne airdularge.bugueles@gmail.com

