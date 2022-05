Festival de Bourgogne du Sud : Rétrospective pour la 20ème édition Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, 15 juillet 2022, Saint-Maurice-lès-Châteauneuf.

Festival de Bourgogne du Sud : Rétrospective pour la 20ème édition Grange d’Arc au Chemier 717 rue du Bourg Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

2022-07-15 17:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 Grange d’Arc au Chemier 717 rue du Bourg

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

EUR Une rétrospective rappelant vingt éditions de ce festival pluraliste au carrefour de tous les arts visuels et sonores: arts plastiques, cinéma, musique et théâtre qui a réuni de prestigieux artistes internationaux comme Béatrice Berne, Marcia Hadjimarkos, Natalia Korsak, Jean-Marc Fessard, Vincent Lhermet, etc. Une centaine de créations ont vu le jour sous l’égide de Martine Chifflot-Comazzi, directrice artistique de ce festival inventif qui met le Brionnais-Charolais et la Bourgogne en valeur.

Photographies et vidéos de Martine Chifflot.

Vernissage le 15 juillet à 18h

martine.chifflot@orange.fr +33 3 85 26 29 07

Une rétrospective rappelant vingt éditions de ce festival pluraliste au carrefour de tous les arts visuels et sonores: arts plastiques, cinéma, musique et théâtre qui a réuni de prestigieux artistes internationaux comme Béatrice Berne, Marcia Hadjimarkos, Natalia Korsak, Jean-Marc Fessard, Vincent Lhermet, etc. Une centaine de créations ont vu le jour sous l’égide de Martine Chifflot-Comazzi, directrice artistique de ce festival inventif qui met le Brionnais-Charolais et la Bourgogne en valeur.

Photographies et vidéos de Martine Chifflot.

Vernissage le 15 juillet à 18h

Grange d’Arc au Chemier 717 rue du Bourg Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

dernière mise à jour : 2022-05-04 par