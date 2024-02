Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Festival de bande dessinée et arts associés Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Le Festival propose durant deux mois, « un autre regard sur le Neuvième Art » et sa scène internationale avec un programme d’expositions, de performances graphiques, d’ateliers et de rencontres…

L’occasion de découvrir des installations dans des lieux atypiques, des performances graphiques, des happenings, un Village Graphique de plus de 350 m2 et de participer à une Nuit Européenne des Musées « spéciale Bande Dessinée ».



Inédit pour cette édition 2024, la présence exceptionnelle du Manège d’Andréa, venu des Machines de l’Île de Nantes pour le plaisir des petits et grands enfants.



9 artistes-programmateurs à retrouver dans les différents lieux d’exposition:

Brecht Vandenbroucke, Frédéric coché, Jérôme Puigros-Puigener, Nicolas Kéramidas, Ptit Marc, Xavier de Kepper, Antonin Louchard, Philippe Derik, Nils Bertho…



A noter dans vos agendas Un Week-End pop-up BD, les 13 et 14 avril qui réunira plus de 30 artistes au cœur du couvent des Prêcheurs, exceptionnellement ouvert pour l’occasion. .

Office de Tourisme d’Aix-en-Provence / Galerie de la Manufacture, Cité du livre / Musée des Tapisseries

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

