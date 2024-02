Festival de Bach à Bacchus Le Carnaval des Oiseaux Ensemble Artifices et les Chanteurs d’Oiseaux Église Saint-Nicolas de Meursault Meursault, jeudi 4 juillet 2024.

Les œuvres musicales, choisies pour leurs titres évocateurs, sont agencées de manière à raconter une histoire en filigrane la trajectoire musicale nous mène des oiseaux libres à la chasse, puis à l’oiseau en cage. Ce thème universel et intemporel nous permet de relier la musique dite ancienne à celle de notre temps à travers des œuvres de Moussorgski, Saint-Saëns, Couperin, Uccellini, Graupner… interprétées par l’ensemble Artifices : Alice Julien-Laferrière, violon, Matthieu Bertaud, flûtes, appeaux et oisocarinas, Julie Dessaint, viole de gambe, et Thibaut Roussel, théorbe, accompagnés par les différents chants d’oiseaux choisis par Johnny Rasse et Jean Boucault pour donner un relief inédit à cette musique. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04

fin : 2024-07-04

Église Saint-Nicolas de Meursault Place de l’Église

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lsamis@musique-meursault.fr

