Festival de Bach à Bacchus Le Carnaval des Oiseaux Ensemble Artifices et les Chanteurs d’Oiseaux Église Saint-Nicolas Meursault, jeudi 4 juillet 2024.

Les oiseaux sont un sujet d’inspiration pour l’homme depuis la nuit des temps, que ce soit en musique ou en poésie…

Passant de l’oiseau libre à l’oiseau en cage, les musiciens de l’Ensemble Artifices, Alice Julien-Laferrière, violon, Matthieu Bertaud, flûtes, appeaux et oisocarinas, Julie Dessaint, viole de gambe et Thibaut Roussel, théorbe, proposent un concert tout en légèreté évoquant ces petits êtres ailés à travers des musiques adaptées pour leur effectif, accompagnés par les étonnants Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse ! EUR.

Début : 2024-07-04 20:30:00

fin : 2024-07-04 22:00:00

Église Saint-Nicolas Place de l’Hôtel de Ville

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

