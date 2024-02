Festival de Bach à Bacchus La Clé des sols Départ devant la Mairie Meursault, dimanche 7 juillet 2024.

Dans le cadre du Festival de Meursault de Bach à Bacchus, Françoise Vannier, géologue, et Karoline Knoth, historienne, vous proposent un parcours original à Meursault, du village aux vignes.

Au fil d’une promenade vous chercherez ensemble les clés pour pouvoir lire les partitions du terroir, entre l’homme et le paysage. Ouvrez grands les yeux et les oreilles, elles vous convient à une approche inattendue, où vous mettrez les mains à la pâte, pour découvrir le vignoble sous un angle inhabituel…

Capacité 20 personnes

Inscription obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 09:30:00

fin : 2024-07-07 11:30:00

Départ devant la Mairie 10 Place de l’Hôtel de Ville

Meursault 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté lesamis@musique-meursault.fr

