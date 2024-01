Festival d’Automne Thiron-Gardais, dimanche 20 octobre 2024.

Festival d’Automne Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Chaque année au mois d’octobre, le Festival d’Automne vous propose un marché artisanal avec de nombreux exposants, un troc de plantes et le matin une Randonnée vtt et pédestre. Profitez tout au long de la journée de la visite des jardins et des jeux en bois en libre accès.

284 rue de l’abbaye

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire domaineabbaye@terresdeperche.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 10:00:00

fin : 2024-10-20 18:00:00



L’événement Festival d’Automne Thiron-Gardais a été mis à jour le 2024-01-25 par OT DU PERCHE