Festival « Danse de tous les Sens » Rohee | Simon Senn & Rohee Uberoi Salle du Pavillon Falaise, vendredi 24 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Rohee | Simon Senn & Rohee Uberoi Salle du Pavillon Falaise Calvados

Peut-on encoder une danse traditionnelle ?

L’artiste suisse Simon Senn et la danseuse indienne Rohee Uberoi ont décidé d’encoder les mouvements du Bharata natyam. Cela s’est révélé s’opposer aux traditions même de son enseignement.

Ce spectacle est le récit de leur rencontre et de cette entreprise qu’il·elle·s ont dû interrompre. Une enquête documentaire, autofictionnelle et théâtrale sur les liens entre tradition et contemporanéité, art sacré et technologie, identité culturelle et savoir universel.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 19:30:00

fin : 2024-05-24

Salle du Pavillon Rue du Pavillon

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

