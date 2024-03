Festival « Danse de tous les Sens » Nox | Léa Vinette Salle du Pavillon Falaise, lundi 27 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Nox | Léa Vinette Salle du Pavillon Falaise Calvados

Un voyage de la lumière à l’obscurité

La danseuse Léa Vinette signe son premier solo en tant que chorégraphe. Elle incarne une jeune femme qui vit seule dans un espace blanc et froid où l’obscurité n’existe pas, jusqu’au jour où elle apparait peu à peu. D’abord angoissée par cet étrange phénomène qui absorbe lentement son monde, elle se sent disparaître, perdre les frontières de sa propre identité, traversée par des états physiques contradictoires.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 19:00:00

fin : 2024-05-27

Salle du Pavillon Rue du Pavillon

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

