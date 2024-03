Festival « Danse de tous les Sens » Hurlula | Flora Détraz Pli Forum Théatre de Falaise Falaise, lundi 27 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Hurlula | Flora Détraz Pli Forum Théatre de Falaise Falaise Calvados

Une exploration du cri

En mélangeant dans son titre les verbes hurler et hululer (en référence aux cris des animaux nocturnes) Hurlula sonde les profondeurs du corps humain, à la recherche de forces vibratoires. Comment le cri a-t-il le pouvoir de transformer le corps ? La danseuse offre une large palette de jets sonores et de débordements émotionnels, entre concert et performance dansée.

Une pièce extatique et lunaire qui nous renvoie à nos émotions profondes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-27 20:30:00

fin : 2024-05-27

Forum Théatre de Falaise Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

