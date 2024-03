Festival « Danse de tous les Sens » Danses d’intérieur | Lotus Eddé Khouri Falaise, vendredi 24 mai 2024.

Festival « Danse de tous les Sens » Danses d’intérieur | Lotus Eddé Khouri Falaise Calvados

Une performance pour réactiver 90 “danses d’intérieur”

Depuis 2016, Lotus Eddé Khouri a imaginé 90 “danses d’intérieur” dans des appartements, des chambres d’hôpitaux… adressées à une personne ou à une famille. Elles naissent de la rencontre entre un corps en mouvement, un habitat, ceux·elles qui y vivent. Tout y participe les regards, l’humeur du jour, les mesures de la pièce. Le livre Danses d’intérieur fait le récit de ces rencontres. La performance, issue du livre, imbrique verbe et chorégraphie et réactive par réminiscences, fragments et montages, les danses vécues.

Tout public, à partir de 10ans

Une performance pour réactiver 90 “danses d’intérieur”

Depuis 2016, Lotus Eddé Khouri a imaginé 90 “danses d’intérieur” dans des appartements, des chambres d’hôpitaux… adressées à une personne ou à une famille. Elles naissent de la rencontre entre un corps en mouvement, un habitat, ceux·elles qui y vivent. Tout y participe les regards, l’humeur du jour, les mesures de la pièce. Le livre Danses d’intérieur fait le récit de ces rencontres. La performance, issue du livre, imbrique verbe et chorégraphie et réactive par réminiscences, fragments et montages, les danses vécues.

Tout public, à partir de 10ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Rue Gonfroy Fitz Rou

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

L’événement Festival « Danse de tous les Sens » Danses d’intérieur | Lotus Eddé Khouri Falaise a été mis à jour le 2024-03-12 par OT Falaise Suisse Normande