Festival « Danse de tous les Sens » BWV Black & White Verzeichnis Falaise, samedi 25 mai 2024.

Un duo cousu main à partir des spécificités de deux jeunes danseurs l’un vient du hip-hop, l’autre du twirling.

En juillet 2023, Rayane Chado danseur stagiaire au sein de la compagnie sur la saison 22/23, me proposait de créer une chorégraphie pour son ami Dorian Cherrier et lui-même, tous deux issus de la spécialité Arts-Danse du Lycée Guillaume-le-Conquérant de Falaise. Situation inédite pour moi avoir une commande venant de jeunes danseurs en formation !

Touché et exalté par cette initiative, je me suis pris au jeu de l’élaboration d’un duo tout terrain (possible sur scène ou en extérieur) cousu main à partir de leurs spécificités l’un vient du hip-hop, l’autre du twirling, de leurs univers de jeunes hommes des années 2020, mixé aux miennes en tant que chorégraphe (rapport symbiotique à la musique, rapidité des pas et des gestes, références chorégraphiques, double culture classique et contemporaine, humour…). Immédiatement dans le studio m’est apparu des échos possibles avec des duos inter-ethniques célèbres Basquiat et Warhol et, surtout des chorégraphes Bill T. Jones et Arnie Zane dont le duo Blauvelt mountain a bousculé les stéréotypes. Au cours de nos discussions, nous sommes tombés d’accord sur le concept de module, dans tous ses sens possibles, comme principe de fabrication tant dans l’ensemble que dans l’horlogerie des chorégraphies, permettant d’arriver à une pièce où chaque partie serait détachable mais malgré tout imbriquée dans un ensemble.

Enfin j’ai proposé BWV Black and White Verzeichnis qui pourrait se traduire comme Catalogue Noir et Blanc.

Au début, ils seront tels des tambours-majors-danseurs, en tête d’une Marching Band américaine…

En cas de pluie, repli au Gymnase de La Crosse

En cas de pluie, repli au Gymnase de La Crosse .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 12:15:00

fin : 2024-05-25

Place Belle Croix

Falaise 14700 Calvados Normandie billeterie@chorege-cdcn.com

