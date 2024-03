F’Estival d’animations Wissembourg, mardi 16 juillet 2024.

F’Estival d’animations Wissembourg Bas-Rhin

Nombreuses animations et activités proposées dans le parc du musée ateliers bricolage, jeux, arts plastiques ou nature, contes, spectacles et concerts ! Inscription aux activités sur place. Restauration.

Les ateliers sont encadrés par une équipe d’animations professionnelle mais également par diverses associations du territoire. Pour pouvoir participer aux animations, les enfants (6 ans et plus) devront s’inscrire le jour même. Il y aura également un terrain dédié au sport, le coin ludothèque du Pays de Wissembourg, ainsi qu’un espace détente pour les parents.

Cette année pour profiter au maximum des festivités du vendredi ainsi que des foodtrucks et brasseurs locaux, les soirées débuteront à partir de 18h avec un concert par vendredi soir ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-16 14:00:00

fin : 2024-08-09 18:00:00

10 rue du Chapitre

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est arnaud.rakoto@fdmjc-alsace.fr

