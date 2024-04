Festival Culturissimo – Un soir avec Marie-Christine BARRAULT Dianetum Anet, mercredi 17 avril 2024.

Début : 2024-04-17 20:00

Fin : 2024-04-17 22:00

L’actrice e me rite Marie-Christine Barrault revient sur les routes de France pour participer à la 11e e dition du Festival Culturissimo. Mercredi 17 avril, 20h00 1

FESTIVAL CULTURISSIMO – 11ème édition

Rencontre et lecture : Un soir avec Marie-Christine BARRAULT

Marie-Christine Barrault fait ses débuts au théâtre avant de briller sur les écrans du cinéma français, notamment pour son rôle dans Ma nuit chez Maud d’Éric Rohmer. En 1975, elle rencontre un immense succès dans Cousin, cousine de Jean-Charles Tacchella, ce qui lui vaut une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice et fait prendre un tournant international à sa carrière. Elle joue ainsi Isobel dans Stardust Memories, un personnage créé spécialement pour elle par Woody Allen. Elle décroche également le 7 d’Or de la meilleure comédienne en 1991 pour le rôle de Marie Curie dans Une femme honorable de Michel Boisrond. On la retrouve aussi sur petit écran où elle fait des apparitions dans des séries comme Scènes de ménages, Profilage ou Nina.

Cette fidèle de Culturissimo arrive à Anet le 17 avril prochain pour présenter son livre Si tu savais, c’est merveilleux, un hommage à la vie et à la joie de vivre, et pour interpréter un extrait poignant de Journal intime de Georges Sand, une immersion au cœur de l’intimité de l’écrivaine légendaire du XIXe siècle.

Dianetum Chemin des Cordeliers, Anet Anet 28260 Eure-et-Loir