Festival Culturissimo – Lecture de Dominique Pinon Salle Jean Vilar Romans-sur-Isère, mardi 23 avril 2024.

Début : 2024-04-23 20:00

Fin : 2024-04-23 22:00

Le mardi 23 avril à 20h à la salle Jean Vilar de Romans-sur-Isère, Dominique Pinon lira Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, dans le cadre du festival Culturissimo.

Dans le cadre du festival Culturissimo, l’Espace Culturel E.Leclerc de Saint-Paul-Lès-Romans propose une lecture par Dominique Pinon du roman Les Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas.

Cet événement gratuit aura lieu mardi 23 avril à 20 heures à la salle Jean Vilar à Romans-sur-Isère. Les invitations sont à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de Saint-Paul-Lès-Romans dans la limite des places disponibles.

Pour sa 11ème édition, Culturissimo propose près de 80 événements organisés dans toute la France : lectures, concerts, lectures musicales, ciné-concerts, d’artistes tels que Denis Podalydès, Guillaume de Tonquédec, Camille Lellouche, Julie Depardieu, Laurent Stocker, Camille et Julie Berthollet, Sandrine Bonnaire, Stéphane Freiss, et bien d’autres.

Ce festival entièrement gratuit, est né de la volonté des Espaces Culturels E.Leclerc de rendre la culture accessible à toutes et tous.

Salle Jean Vilar Rue Giraud 26100 ROMANS-SUR-ISERE Romans-sur-Isère 26100 Drôme