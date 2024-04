Festival Cuivres en Ardennes Sedan, samedi 27 juillet 2024.

Festival Cuivres en Ardennes Sedan Ardennes

Découvrez un programme riche et diversifié avec des artistes d’exceptions et passionnés, de tous les univers allant de la musique classique jusque la musique Funk-Rock pour des moments de convivialité, de découverte et de fête au cœur de la ville de Sedan .Cette année nous aurons le plaisir de vous faire découvrir ou redécouvrir les groupes Ad libitum and CO, Octotrip, Funky Jazz Gang, Gustav Brass Band, Funky Style Brass ainsi que d’autres surprises musicales. Programmation du festival et réservation sur notre site internet cuivresenardennes.fr

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-08-03

Sedan 08200 Ardennes Grand Est

L’événement Festival Cuivres en Ardennes Sedan a été mis à jour le 2024-04-08 par Ardennes Tourisme