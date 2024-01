Festival Country Rue de la Seigneurie Longny les Villages, samedi 20 juillet 2024.

Pour la 8ème édition de son Festival Country, The Coyote Line Dance vous propose des animations et initiations par Valou, des concerts, des exposants country. Restauration sur place, dîner le samedi sur réservation .

Rue de la Seigneurie LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages 61290 Orne Normandie

