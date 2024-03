Festival Couleurs d’Afrique 2024 Elbeuf sur Seine Elbeuf, mardi 16 avril 2024.

Festival Couleurs d’Afrique 2024 L’Afrique, ses savoir-faire, ses cultures sont célébrés ce mois d’avril à l’occasion du festival Couleurs d’Afrique organisé par un collectif d’associations elbeuviennes, porté par la Ville. 16 – 20 avril Elbeuf sur Seine Entrée libre

Début : 2024-04-16T18:30:00+02:00 – 2024-04-16T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T11:30:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

Du mardi 16 au samedi 20 avril

Exposition « LE TEMPS DES COLLECTIONS – FLEUVES »

Cette édition explore la symbolique des fleuves, leur potentiel onirique mais aussi leur histoire, leurs usages par les Hommes et leurs métamorphoses.

On le découvre dans toutes ses formes, tantôt artère commerciale, lieu de culture, d’habitation ou de passage, mais aussi source d’énergie, écosystème et source d’inspiration pour des artistes de tous temps.

Du mardi 16 au samedi 20 avril – Fabrique des savoirs

Mardi 16 avril

Soirée inauguration du festival Couleurs d’Afrique

18h à 20h30 : Cuisine africaine

18h à 18h30 : Spectacle de danse par Kakanda/CSF

18h30 à 19h : Inauguration par Magali ADAM, adjointe à l’animation locale, jeunesse et international

19h à 20h : Concert de Dr. Soukouss

Mardi 16 avril, de 18h à 20h30 – Salle Franklin

Mercredi 17 avril

[Spectacle] Contes accordés

Par la Youle compagnie

Contes chuchotés à l’oreille, petites et grandes histoires, paroles de sagesse mises en musique, ce spectacle familial éveille la magie. Les images prennent vie dans notre imaginaire… Aucune hésitation, laissez-vous emporter !

Sur réservation au 02 35 77 73 00

Mercredi 17 avril à 10h30 (à partir de 3 ans) – Médiathèque municipale La Navette

Mercredi 17 avril à 15h30 (à partir de 6 ans) – Médiathèque municipale La Navette

Ateliers (Parents/enfants) à la Fabrique des savoirs

Ateliers par les associations :

• AEAFS : Jeux société sur l’Afrique – Démonstration de tresse – Démonstration filet de pêche – Cours de langue

• Communauté Africaine : atelier cuisine confection de pastels

• MJC : Confection d’une maquette de village et port africain Fabrique des Savoirs : atelier origami bateau – les pièces réalisées pouvant servir directement à la scénographie de la Fabrique des savoirs

Mercredi 17 avril, de 14h30 à 16h30 – Fabrique des savoirs

Jeudi 18 avril

Ciné-débat sur un fleuve d’Afrique animé par l’association Agroécologie France Sénégal

Public adulte

Film documentaire : « Sénégal au rythme du fleuve » de l’émission « Echappées belles »

Il s’agit d’un film touristique avec le voyageur reporter Ismaël dont les 30 premières minutes sont consacrées à St Louis du Sénégal et le reste à un voyage et une étape dans les villages jusqu’à Podor.

Jeudi 18 avril, de 18h30 à 20h – Fabrique des savoirs

Samedi 20 avril

Fanfare sur le marché par Foufouta Orchestra

FouFouta Orchestra puise ses inspirations dans les folklores MANDINGUE et PEUL de l’Afrique de l’Ouest et les joue en AFRO-BEAT !

Les instruments traditionnels – percussions mandingues, flûte peule et balafon – s’entremêlent avec une section de cuivre pêchue, faisant un véritable cocktail « Mandingotov » puissant et explosif.

Samedi 20 avril de 11h30 à 12h15 – Place de la Libération

Marché Africain

Tout Public

Stand accueil de la Ville, espace « buvette » ainsi qu’un stand avec le Petit Atelier proposant des animations par les habitants.

Avec les associations partenaires tenant chacune un stand, et animation :

• Collectif Anti-raciste : jeux

• AHDER : jeux

• AEAFS : vente de boissons + exposition d’objets africains

• Collectif de Femmes de l’Agglomération Elbeuvienne : vente de pastels + vente tissus africains

• Agroécologie France Sénégal : jeux

• Culture Sans Frontières + Kakanda : don de livres + découverte instruments

• Centre Social du Puchot : atelier tresse + henné + atelier bien-être

Avec des commerçants professionnels :

• TOUTY DESIGN : linge de maison africain

• Marlène GERVIL : artisanat africain (statues, tableaux, confitures, crèmes beauté au karité ..)

• Marie-Laure Bréard : bijoux touaregs

• Béatrice MENDY : bijoux africains dorés

• Marya’miam Food Truck cuisine sénégalaise

• B Eben 2

• Albert vente de vêtements africains sur le marché du samedi

• Djamila vente de pâtisserie orientales sur le marché du samedi

Samedi 20 avril de 13h à 18h – Salle Franklin

Concert de clôture de Couleurs d’Afrique

par la Fanfare FOUFOUTA ORCHESTRA

Tout Public

Fanfare détonante de percussions, cuivres et instrument africain comme le balafon

Samedi 20 avril de 18h à 19h – Salle Franklin

Elbeuf sur Seine Elbeuf sur Seine Elbeuf 76500 Seine-Maritime Normandie