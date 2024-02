Festival Coquelicontes Guéret, mardi 21 mai 2024.

Festival Coquelicontes Guéret Creuse

26 ème édition du Festival Coquelicontes.

Les départements de La Creuse et de La Corrèze, avec les équipes de leurs bibliothèques départementales et l’assistance de l’association Conte en Creuse, proposent cette nouvelle édition qui s’attachera à marquer 26 ans de partage et de passion du conte.

Comme chaque année, de nombreux conteurs et conteuses avec des univers variés, proposeront une quarantaine de spectacle en Creuse en favorisant les découvertes et les rencontres intergénérationnelles. Une dizaine de spectacles sont prévus dans le territoire du Grand Guéret, en collaboration avec le Bibliothèque Multimédia Intercommunale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21

fin : 2024-06-02

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

