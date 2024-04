FESTIVAL CINEMINOTS Toulouse, samedi 6 avril 2024.

FESTIVAL CINEMINOTS Toulouse Haute-Garonne

Venez vibrer au rythme de Cinéminots, un festival dédié au cinéma jeune public.

5 jours d’avant-premières, de films inédits, de films cultes, de coups de coeur.

Cette 15e édition se veut aventureuse avec des films à la croisée des genres, mettant en scène de jeunes héros et héroïnes explorant avec curiosité le monde qui les entoure. Laissez-vous surprendre par l’envoûtant Riddle of fire et les péripéties des enfants des Explorateurs l’aventure fantastique! à moins que vous ne préfériez des films cultes comme Kiki la petite sorcière, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles ou encore le vivifiant Billy Elliot.

La liste est encore longue, et pour nos plus jeunes spectateurs aussi le choix est vaste de la douceur et de l’humour, il y en aura avec nos programmes de courts-métrages célébrant l’amitié et la solidarité. Sans oublier, bien sûr, les événements marquants du festival une rencontre exceptionnelle avec un réalisateur, et le désormais traditionnel Ciné Show de la MJC Ciné 113.

Du côté des ateliers, toujours riches et variés, les sens sont également en éveil fabriquer des masques ou des affiches, s’initier au montage vidéo et sonore, faire s’animer les marionnettes originales des célèbres Pat et Mat, comprendre les rouages du 7ème art… Bon festival !

Pour découvrir le programme détaillé sur Toulouse et sa Métropole, rendez-vous sur le site internet du festival. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-10

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

L’événement FESTIVAL CINEMINOTS Toulouse a été mis à jour le 2024-04-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE