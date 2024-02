FESTIVAL CHAP 2024 JOURNÉE CLASSÉE SOUS LE SIGNE DE LA NATURE, UN HOMMAGE À DAME NATURE Viols-le-Fort, mercredi 17 avril 2024.

FESTIVAL CHAP 2024 JOURNÉE CLASSÉE SOUS LE SIGNE DE LA NATURE, UN HOMMAGE À DAME NATURE Viols-le-Fort Hérault

Le Festival CHAP mijote à feu doux pour un retour printanier du 12 au 20 Avril 2024.

Conjuguons ensemble une merveilleuse édition 2024 …

FESTIVAL CHAP 2024 DIMANCHE FAMILIAL

Mercredi 17 avril Dans le village

10h / 11h Spectacle jeune public dès 18 mois « Un secret perché » Cie Marie-Louise Bouillone (34).

2 séances 23 minutes, à la salle polyvalente de Viols-le-Fort 5€

Spectacle mêlant danse et poésie sur le monde invisible de la Nature.

Alors c’est quoi ce secret ? C’est une cabane perchée-penchée, un drôle de rocher, un ami. Le secret s’échappe, devient vague, chemins, passages. Un geste dansé, ponctué par des poèmes, offre l’occasion aux enfants d’imaginer leur propre univers. La transformation et le renouvellement des formes au cœur de ce Secret perché s’illustre aussi par un décor modulable créant à chaque fois de nouveaux paysages.

Réservation conseillée lechapfestival@gmail.com

Pique-Nique au Domaine de Roussières, avec les bonnes crêpes bretonnes salées, au profit de l’association RADIS (Réseau Accueil Demandeurs d’asile Immigrés Solidarité)

Balade botanique assurée par la Source de Roussières.

15h Spectacle « Aucèls » Cie L’Araignée au plafond (34) 6€

Au Domaine de Roussières, mais en cas d’intempéries, repli à la salle polyvalente de Viols-en-Laval.

Aucèls, oiseaux en Occitan, est une création originale et poétique, un instant ornitho-artistique, un tissage de contes, de chants, de connaissances et de savoirs naturalistes. Tout public.

Réservation conseillée lechapfestival@gmail.com

​

16h CHAP fait son Goûter au Domaine de Roussières !

17h La BestiOle N’i a pro

Collectages de récits de vies/création musicale/édition du bout de la ville /scoop Sirventés.

Au chapeau

N’i a pro ! ( Ça suffit ! en français) est le cri du cœur des ouvriers viticoles du Languedoc. Marie Coumes et Laurent Cavalié sont allés à la rencontre des anciens militants des Comités d’Actions Viticoles de l’Aude.

19h Spectacle tout public “Texture”

Sous chapiteau Au chapeau

Texture, c’est un voyage sonore.

Texture, c’est une lecture de textes.

C’est de la musique.

C’est du clown. C’est acoustique.

Texture, c’est né un lendemain de fête. C’est doux et ça gratte.

Lectures de textes engagés mis en musique et en clown + improvisation participative avec le public. Le programme est bigarré, se teinte de philosophie, d’aventure, respire avec une page de publicité, s’arrose de roman à l’eau de rose, et s’emmitoufle dans la poésie.

21h Soirée projection du documentaire artistico / scientifique “Méandres ou la rivière inventée”, sous le chapiteau 5€

Suivi d’un débat avec les réalisateurs Marie Lusson et Émilien de Bortoli.

Production Yannez Fouillet PY Productions

Mêlant road-trip et parole scientifique, le film tisse des liens entre les mondes immergés et submergés, dont les multiples prismes engagent une rencontre réparatrice entre humains et non-humains. Les rivières sont aujourd’hui coupées par les digues ou les seuils, polluées par nos rejets industriels, urbains ou agricoles. Leurs eaux et leurs graviers ont été désassemblés et fragmentés entre des multiples usages production électrique, routes, eaux potables, bâtiments ou activités de loisirs.

Le vivant et le machinique, le naturel et l’artificiel, s’entremêlent jusqu’à rendre impossible toute dissociation. Or, ces nouveaux états viennent fragiliser les équilibres écologiques. Scientifiques, ingénieurs et citoyens s’interrogent Peut-on réparer les systèmes vivants ? .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-04-17

Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie chap.association@gmail.com

L’événement FESTIVAL CHAP 2024 JOURNÉE CLASSÉE SOUS LE SIGNE DE LA NATURE, UN HOMMAGE À DAME NATURE Viols-le-Fort a été mis à jour le 2024-02-21 par OT DU GRAND PIC ST LOUP