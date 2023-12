Salut – représentation Festival Cergy Soit ! Cergy, 13 septembre 2024, Cergy.

Salut – représentation Vendredi 13 septembre 2024, 10h00 Festival Cergy Soit ! Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-13T10:00:00+02:00 – 2024-09-13T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-13T10:00:00+02:00 – 2024-09-13T18:00:00+02:00

Salut est un spectacle de rue chorégraphique.

Ce sont les trajectoires de 6 personnes qui cherchent à être ensemble, à l’écoute d’une oscillation commune. Attentives au geste de l’autre, à ses inclinaisons, son histoire, sa mémoire corporelle.

On se demande comment communiquer, comment faire groupe, comment se raconter en dansant, dans une histoire partagée.

Petit à petit rejoint par des habitantes et habitants de la ville, le groupe d’interprètes grandit et s’adapte pour former une nuée mouvante et dansante qui développe sa propre intelligence collective et s’empare de l’espace public.

Festival Cergy Soit ! Cergy Cergy 95000 Val-d'Oise Île-de-France

danse espace public