Festival CARA-MEUH ! Route de Saint-Léonard Vains, samedi 14 septembre 2024.

Festival CARA-MEUH ! Route de Saint-Léonard Vains Manche

Samedi

Pour cette 7e édition, la ferme vous invite à ce week-end festif en proposant un programme de visites et de découvertes de sa production.

80 commerçants exposent autour de l’artisanat et du bien-être, des conférences et des concerts de plein air animent ce festival.

Venez en famille profiter de la programmation jeune public.

Des espaces de restauration sont à disposition tout au long du week-end.

Rendez-vous le samedi de 15h à 2h et le dimanche de 10h à 20h.

Tout public.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-15

Route de Saint-Léonard Ferme des Cara-Meuh !

Vains 50300 Manche Normandie

