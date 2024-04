Festival BO DISTRICT Le Moloco Audincourt, mardi 9 avril 2024.

Festival BO DISTRICT Le Moloco Audincourt Doubs

Le Moloco lance un nouveau festival pour cette année Capitale française de la Culture !

Il s’agit du festival BO DISTRICT. Le nom du festival fait référence au plus vieux district de France, le Pays de Montbéliard, et à la politique américaine mise en place dans les années 80 visant à redynamiser des territoires par le prisme des artistes et des acteurs culturels.

BO DISTRICT se donne comme objectif d’irriguer l’agglomération de concerts et de projets d’action culturelle le temps d’une semaine avec des têtes d’affiches nationales ou internationales et d’autres groupes émergents. Comme la face B d’une carte d’office du tourisme, le festival investit des lieux improbables à l’opposé de l’image d’Epinal du territoire. Ainsi le festival viendra s’installer dans des lieux socio culturels, une église, dans une usine, dans des salles de concert ou dans des parcs…

Il propose des temps longs avec des artistes qui viendront faire un concert mais aussi des ateliers en interrogeant le lien entre artistes et spectateurs. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-14

Le Moloco 21 rue de Seloncourt

Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté bodistrictfestival@gmail.com

L’événement Festival BO DISTRICT Audincourt a été mis à jour le 2024-04-03 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD