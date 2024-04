Festival bien-être à Echiré Chemin du marais Échiré, samedi 8 juin 2024.

Festival bien-être à Echiré Chemin du marais Échiré Deux-Sèvres

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre SECOND Festival Bien-Être qui aura lieu le 8 et 9 juin 2024 !

Il se déroulera sur la superbe aire de détente, à Echiré. C’est donc un festival bucolique et en plein air !

Vous aurez le plaisir de rencontrer de nombreux professionnels sélectionnés par nos soins pour vous présenter leur spécialité en tant que praticiens et acteurs du bien-être.

Nous avons eu à cœur de vous concocter deux jours de festivités, d’animations, de conférences mais également un concert en acoustique le samedi 8 à 20h .

Vous pourrez vous restaurer sur place, des food-trucks vous proposeront leurs spécialités, et notre association aura le plaisir de vous proposer des boissons.

ENTRÉE GRATUITE

Venez vous ressourcer et vous promener, en vous laissant impressionner par la richesse de notre événement.

Emplacement camping-car et véhicule gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09 21:00:00

Chemin du marais Aire de détente

Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine santalliees@gmail.com

L’événement Festival bien-être à Echiré Échiré a été mis à jour le 2024-04-08 par ADT 79