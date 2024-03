Festival BD « Des Planches et des Vaches » La Fonderie Hérouville-Saint-Clair, samedi 6 avril 2024.

Festival BD « Des Planches et des Vaches » La Fonderie Hérouville-Saint-Clair Calvados

Festival de BD et manifestation désormais incontournable dans le panorama culturel bas-normand. Au programme, près de quarante auteurs, représentant une diversité des genres,tant graphique que narrative ; dessins géants réalisés en direct, un coin salon pour rencontrer et discuter avec les artistes,… autant d’activités qui permettent de découvrir autrement la bédé et de susciter la curiosité du public, connaisseur ou non, en marge des traditionnelles dédicaces d’auteurs.

Pour les 21 ans du festival, le Présdent Philippe Luguy nous invite dans son univers en compagnie de 35 artistes, toutes et tous prêts pour une aventure festive sans nulle autre pareille.

Tout le programme à retrouver sur le site du Festival et sur sa page Facebook.

Source Des Planches et des Vaches.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-06 19:00:00

La Fonderie 1 Avenue du Haut Crépon

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie desplanchesetdesvaches@yahoo.fr

L’événement Festival BD « Des Planches et des Vaches » Hérouville-Saint-Clair a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Caen la Mer