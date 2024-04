Festival autour du Vin 2ème édition Roquefort, samedi 8 juin 2024.

Festival autour du Vin 2ème édition Roquefort Landes

Faites le tour de France des vignobles avec leurs saveurs et terroirs aussi variés pour que chaque palais soit émerveillé !

Les papilles appréciant des produits plus corsés ne seront pas oubliées grâce à la présence d’Armagnacs et spiritueux !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-08

Salle derrière Château

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine

