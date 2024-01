Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre, samedi 10 août 2024.

Festival Au Grès du Jazz La Petite-Pierre Bas-Rhin

Reconnu pour son originalité et sa qualité artistique, « Au grès du Jazz » est un moment fort des actions culturelles de la région. Une harmonie entre magie de la musique et des lieux, un accord entre nature et patrimoine.

Dédié au jazz, scènes françaises, manouches et du monde… Le festival fait vibrer, chaque année au mois d’août, les murs de la cité médiévale de La Petite-Pierre.

C’est l’événement incontournable de l’été ! Au cœur de la nature et au pied du château, le lieu est un véritable écrin pour les groupes venus du monde entier et les milliers de spectateurs. Sans oublier le festival OFF et Hors les murs, les visites et balades en forêt et de nombreuses autres surprises !

Sur le chemin de ses vingt ans, le festival Au grès du jazz fête sa 20ème édition ! L’équipe du festival a le plaisir de vous donner rendez-vous du samedi 05 au dimanche 13 août 2023 à La Petite Pierre et ses environs, en plein cœur des Vosges du Nord.

Ambiance club de jazz de l’après-guerre, discussion poétique et cinématographique ou cabaret cubain, pour cette 20ème édition, nous varions les plaisirs ! Que notre public soit rassuré nous ne boudons pas pour autant le retour aux origines manouches, le tout sous le regard bienveillant de notre marraine Rhoda Scott.

Au programme de cette 20eme edition 9 jours de festival, plus de 50 concerts et animations dont 16 concerts IN, un stage au grès du jazz et des balades entre jazz et nature !

Attention le château et l’église simultanée ne sont pas accessibles pendant toute la durée du festival ! EUR.

Place du Château

La Petite-Pierre 67290 Bas-Rhin Grand Est contact@festival-augresdujazz.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10

fin : 2024-08-18



