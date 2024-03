Festival Apollo 2024 Sainte-Adresse, vendredi 28 juin 2024.

Festival Apollo 2024 Sainte-Adresse Seine-Maritime

Vendredi

Votre festival vue mer est de retour ! L’an dernier, Apollo s’est déroulé sous le soleil, dans la joie et la bonne humeur, avec un vrai record d’affluence, car vous étiez plus de 5000 à nous rendre visite sur le week-end dans ce cadre idyllique.

Années après années, notre volonté de continuer à vous proposer cette fête est restée intacte, et c’est avec un immense plaisir, que l’association Helios, et la ville de Sainte-Adresse, vous invite pour la 6ᵉ édition d’Apollo Festival.

Notre programmation est axée sur la découverte avec de nombreux artistes locaux et nationaux. Elle met à l’honneur les musiques actuelles, mais aussi certains styles de niche que nous vous proposons chaque année avec grand plaisir. Restez branchés pour ne rien rater du line-up qui arrivera prochainement.

Cette année, on compte bien continuer de vous surprendre et de vous divertir. Apollo reviendra donc avec son lot de nouveautés pour petits et grands. Des activités inédites seront à retrouver aux quatre coins du festival !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 16:00:00

fin : 2024-06-29

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie

