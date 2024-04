Festival Anthroposcènes: »Le Rhône Un Ecrin De Vie En Surcis « au Cadran Le Cadran Évreux, mercredi 15 mai 2024.

Festival Anthroposcènes: »Le Rhône Un Ecrin De Vie En Surcis « au Cadran Le Cadran Évreux Eure

Dans le cadre du Festival Les Anthropocènes le cadran propose une projection : Le Rhône Un Ecrin De Vie En Surcis

Embarquez pour un voyage fascinant le long du Rhône, de sa source à l’embouchure, à la rencontre d’hommes et de femmes engagés dans sa préservation. Le Rhône, fleuve le plus imposant de France, a sculpté des paysages majestueux au fil des siècles. Son vaste réseau couvre un quart du territoire, offrant une diversité climatique et géologique remarquable. Cette richesse naturelle est toutefois soumise à de fortes pressions. La conscience grandissante de l’impact humain a révélé les multiples services rendus par le fleuve. Les recherches scientifiques dévoilent le Rhône comme un écosystème vivant, à la fois riche et fragile. Les expérimentations de renaturation offrent un espoir pour son avenir, en s’inspirant des processus naturels.

Durée 52min

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 20:30:00

fin : 2024-05-15

Le Cadran Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

