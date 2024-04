Festival Anthroposcènes: » Le Bruit Des Loups » au Cadran Le Cadran Évreux, jeudi 16 mai 2024.

Festival Anthroposcènes: » Le Bruit Des Loups » au Cadran Le Cadran Évreux Eure

Ainsi, le jongleur d’univers nous emporte dans sa magie nouvelle , cet art dont le langage est le détournement du réel dans le réel . Là, pour peu que l’on se laisse conter, est un monde inconnu, fantasque et fantastique où l’on croise un gentil géant mélancolique, un curieux renard raconteur d’histoires, une plante verte qui s’est enfui de son pot, un feuillage qui danse. Là, une balançoire nous attend et c’est la plante verte qui nous pousse. Alors, dans la pénombre, on peut croiser, un loup, bien sûr, mais aussi une flopée d’autres habitants…

La bande-son, musicale et inventive, est là pour faire entendre un bruit, accompagner un geste, suggérer une odeur. Le décor et les lumières donnent à rêver, à penser, mais aussi à se faire un peu peur. On est à la lisière de l’enfance et de l’âge adulte, là où tout est vrai, faux et envoûté.

Spectacle dés 8ans

Durée 1h

En co-accueil avec le Théâtre de l’Arsenal.

#anthroposcenes24

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16

Le Cadran Boulevard de Normandie

Évreux 27000 Eure Normandie

